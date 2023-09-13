Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ: к решению присоединилась Эстония

В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запрещает въезд автомобилей с номерами Российской Федерации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна в Twitter, пишет "Европейская правда".

"С сегодняшнего дня, точнее, через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", – заявил глава эстонского МИД.

Starting from today, in 1⃣6⃣ minutes to be precise, #Estonia🇪🇪 will deny entry to all Russian registered vehicles.



They are not welcome here to enjoy privileges freedom has to offer until #Ukraine🇺🇦 has achieved victory. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023

Таким образом Эстония выполнит рекомендации Европейской комиссии, по которым странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

"Цель санкций против России одна – заставить страну-агрессора отступить к своим границам.

Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения относительно действующих санкций, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения эффективны при условии совместного введения санкций", – цитирует министра внутренних дел Лаури Ляенеметса ERR.

В случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары вне зависимости от того, являются ли они личными вещами путешественников.

Литва после объяснения Еврокомиссии предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область.

Вслед за Литвой о таком решении объявила Латвия.