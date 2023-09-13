Госдеп: Блинкен обсудит с Бербок усиление ПВО Украины

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос усиления противовоздушной обороны Украины во время ее визита в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос, открыт ли Блинкен к такому разговору с главой МИД ФРГ, Миллер заявил, что усиление ПВО Украины – это то, над чем работали госсекретарь, министр обороны Остин, советник по национальной безопасности Салливан и сам президент Байден еще до начала войны.

Он напомнил, что США передали Украине ряд американских систем ПВО, а в последнем пакете военной помощи, о котором госсекретарь объявил во время своего визита в Киев, были компоненты систем противовоздушной обороны.

"Мы работали с другими странами над тем, чтобы они предоставили системы ПВО. И мы будем продолжать это делать. Я уверен, что этот вопрос он обсудит со своей немецкой коллегой позже на этой неделе", – резюмировал представитель Госдепа.

Ранее Бербок заявила, что в ближайшие месяцы нужно усилить противовоздушную оборону Украины.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвала защитить критическую инфраструктуру Украины во время грядущего холодного времени года.

Во время ее встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой также шла речь о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.

Перед этим Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.