Какие месседжи президент Еврокомиссии направила Украине в своем ежегодном обращении

В среду 13 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте со своей ежегодной речью "О положении Союза" (SOTEU) – последней перед ожидаемыми в июне следующего года евровыборами.

Она разительно отличалась от прошлогодней. В прошлом году Украина была пусть и не единственной, но центральной темой доклада, тогда как в этом году упоминания о нашей стране в первые 50 минут выступления можно было пересчитать на пальцах одной руки, да и то они были совершенно беглыми.

О чем говорила Урсула фон дер Ляйен и какие выводы делать Украине? Анализировала журналистка ЕвроПравды Иванна Костина в статье Украина больше не в центре внимания ЕС: что показала ежегодная речь главы Еврокомиссии.

Нынешнее обращение имеет подзаголовок: "Ответ на зов истории".

Одной из форм ответа на зов истории, по мнению фон дер Ляйен, должно стать будущее расширение ЕС, которое она называет "завершением Союза".

Этой теме президент посвятила значительную часть своего выступления.

Обращение напоминает об уже высказанной неоднократно позиции о том, что будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан – в Евросоюзе.

В контексте Украины президент Еврокомиссии признала, что наша страна достигла больших успехов на пути присоединения к Европейскому Союзу после получения статуса кандидата.

Но полное вступление в ЕС является процессом, основанным на заслугах.

Как бы там ни было, Урсула фон дер Ляйен убеждена в успешности будущего расширения ЕС, которое она даже сравнивает с предыдущим большим расширением 20 лет назад.

Несмотря на то, что Украина и развязанная против нее Россией война практически не упоминались в течение добрых двух третей обращения, хотя и были неким "слоном в комнате", эту тему все же не могли обойти вниманием.

"Мы будем на стороне Украины на каждом отрезке этого пути. Столько, сколько потребуется", – повторила фон дер Ляйен фразу, от которой некоторые политики уже предлагают отказаться, а вместо этого поставить себе целью победу Украины.

Президент много сказала о поддержке украинских беженцев.

Вторжение России в Украину в 2022 году способствовало тому, что ЕС действительно превратился в важного геополитического игрока в противостоянии российской агрессии.

Но в нынешнем SOTEU фокус внимания был больше смещен на недобросовестные торговые практики Китая.

Президент также упомянула о необходимости изменения подхода к Африке.

После насыщенного погодными катаклизмами лета президент Еврокомиссии, конечно же, посвятила значительную часть своего выступления Зеленому курсу.

Другим важным моментом обращения стало упоминание об экономических вызовах, которые стоят перед Евросоюзом: дефицит рабочей силы и навыков, инфляция и упрощение ведения бизнеса для европейских компаний.

Президент Еврокомиссии до сих пор явно не давала понять, будет ли бороться за то, чтобы возглавить исполнительный орган ЕС в течение второго срока. Не было этого сказано и во время SOTEU.

В то же время многое в ее речи указывало на желание продолжать свою работу дальше.

Практически полное отсутствие упоминаний нашего государства в первой части речи сначала могло огорчить и навести на невеселые мысли о нарастании "усталости от Украины" в ЕС.

Однако на эту ситуацию можно посмотреть и под другим углом – Украина в SOTEU присутствует как неотъемлемая часть неотвратимого процесса расширения ЕС, а не источник проблем и расходов.

Как бы там ни было, нынешняя речь показала, что ЕС потихоньку переходит в предвыборный режим, и сейчас среди его приоритетов – то, что ближе к телу.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Украина больше не в центре внимания ЕС: что показала ежегодная речь главы Еврокомиссии.