Глава МЗС Литви: Час відмовитися від фрази про підтримку України так довго, як буде потрібно

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Захід має відкрито поставити собі за мету перемогу України у війні, а не говорити про "підтримку так довго, як буде потрібно".

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Толедо, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні відмовитися від фрази про підтримку України так довго, як буде потрібно, оскільки, на мою думку, вона більше не працює. Ми повинні бути більш відкритими у тому, яка наша мета в Україні, і ми повинні бути дуже конкретними у тому, що ми маємо бути з Україною до її перемоги", – сказав Ландсбергіс.

"Бо якщо ми не зможемо цього сказати, це означає, що ми розглядаємо варіанти, але єдиний інший варіант – це перемога Путіна. І я не думаю, що хтось на нашій зустрічі бажає побачити перемогу Путіна, оскільки це означатиме катастрофу для Європи", – додав він.

За його словами, це означатиме також, що Чорне море перетвориться на контрольоване Росією море, і проблеми, викликані відмовою Росії продовжити Чорноморську зернову ініціативу, стануть новою реальністю.

"Тому ми повинні бути конкретними, ми повинні планувати українську перемогу і надати все, що потрібно Україні, щоб досягти перемоги", – заявив Ландсбергіс, зазначивши, що українці на фронті борються не лише за власну свободу, а й за безпеку Європи.

Він наголосив, що Заходу варто припинити скаржитися на недостатні успіхи під час українського наступу, а натомість надати Україні все, що потрібно.

"Якщо вони кажуть, що потрібні далекобійні ракети, то це означає, що ми маємо їх надати. Якщо вони кажуть, що треба більше бронетехніки, це означає, що ми маємо її надати. Перемога – це складний процес, щось ми можемо надати, щось ні. Але принаймні треба поставити ціль і йти до неї", – заявив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Цю ж фразу регулярно повторюють у США.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають у медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.