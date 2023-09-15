Британия об ударе по Севастополю: на восстановление субмарины уйдут годы, десантный корабль уничтожен

В Минобороны Великобритании оценили повреждения, которые в результате ракетного удара Украины получили российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", находившиеся в Севастополе на ремонте в сухих доках.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании 15 сентября, сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", скорее всего, получил катастрофические повреждения", – говорится в обзоре.

Любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов, отметили британские аналитики.

К тому же сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, скорее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержанию судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот" одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российской мощи на Черное море и Восточное Средиземноморье", – отмечают в обзоре.

Накануне в Минобороны Великобритании прокомментировали первую в истории Украины загрузку украинской АЭС нероссийским ядерным топливом.