Правнучка эмигрантов из Киевской области будет отвечать за помощь США Украине: что это значит

В отношениях Украины с США появилось новое действующее лицо – и, по всем признакам, очень влиятельное. 14 сентября президент Джо Байден назначил Пенни Прицкер на новую должность спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины.

Что входит в мандат чиновницы? Как убедить западный бизнес инвестировать в Украину еще во время войны? И что ее связывает с Украиной? Об этом и не только редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил с Пенни Прицкер. Далее – тезисное изложение ответов спецпредставителя США.

Для меня этот шанс представлять Соединенные Штаты действительно является личным. Особенно во времена этой ужасной войны.

Моя семья бежала из Украины в конце 1800-х годов из Киевской области – с территории, которую теперь хотят захватить русские. И то, что теперь я получила возможность помогать Украине от имени Соединенных Штатов, чтобы оставаться независимым демократическим государством, продвигаясь к европейской интеграции, – это призвание наивысшего порядка.

В Украине моя семья была владельцами зернохранилищ. Но они были вынуждены уехать отсюда из-за погромов, которые происходили тогда в царской России.

Когда мой прадед Николас приехал в США, он не знал английского языка. Ни он, ни моя прабабушка не имели особых ресурсов. Но они смогли получить образование, и мой прадед прошел путь от молодого парня, который изучал английский, продавая газеты на Максвелл-стрит в Чикаго, до фармацевта, а затем адвоката.

А моя прабабушка основала в Чикаго клуб под названием Nickel Club, который заключался в том, что еженедельно женщины из ее общины откладывали на помощь новым иммигрантам из Украины по пять центов (в США пятицентовая монета называется Nickel).

Так что это большая часть моей личной истории.

В портфель моих полномочий входит работа с правительством Украины, с правительством США и послом Бриджит Бринкс и, конечно же, с нашими союзниками – чтобы совместно ускорить экономическое восстановление Украины.

Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и тому подобное.

Другой важной частью моих полномочий является работа с частным сектором. Я стремлюсь убедить компании в различных секторах экономики инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину.

Кроме того, я по должности буду входить в межведомственную донорскую координационную платформу, где буду работать с правительствами государств-партнеров, с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, а также с частным сектором.

И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуницировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США относительно возможностей, которые существуют в Украине.

Итак, сфера моих полномочий будет широкой и экономически ориентированной.

Российские деньги, которые должны быть конфискованы для финансирования восстановления Украины, тоже часть политики правительства США: мы решительно настроены на то, что те, кто сделал возможным путинскую войну, должны помочь компенсировать потери.

США сосредоточены на удовлетворении потребностей Украины сейчас, а также на долгосрочном восстановлении и безопасности Украины.

Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина достигает прогресса в различных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций.

Во-первых, это будут условия, которые будут гарантировать, что вы будете должным образом распоряжаться деньгами.

А во-вторых, речь идет о воплощении реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится.

Экономическое восстановление Украины происходит уже сейчас! Строится жилье, инвестируется в инфраструктуру, инвестируется в энергетику.

Украина продемонстрировала большую устойчивость в военное время. А я должен доказать игрокам частного сектора, что есть то, во что они могут вкладываться уже сейчас.

Полное интервью – в материале "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".