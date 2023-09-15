Финляндия все же запретит въезд авто с российской регистрацией - СМИ

Финляндия следом за странами Балтии планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

Об этом стало известно телерадиокомпании Yle, сообщает "Европейская правда".

Финляндия хочет следовать общей более жесткой линии ЕС. Министр иностранных дел Элина Валтонен должна сообщить об этом в пятницу.

Решение основывается на политике Европейской комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на брифинге в среду объяснил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются вместе, и это увеличивает цену, которую Россия платит за войну.

По информации Yle, автомобили, в которых находится менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Существуют некоторые исключения из этого правила. Когда именно запрет вступит в силу, не сообщается.

Финляндия ужесточила свою визовую политику из-за агрессивной войны России в Украине. Движение на восточной границе уменьшилось, но оно все еще остается относительно загруженным.

13 сентября сообщалось, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию, а сообщения о конфискации машин не соответствуют действительности.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают, в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли они личными вещами путешественников.