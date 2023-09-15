Болгарские фермеры готовят протесты: хотят сохранить ограничения для украинской агропродукции

Болгарские фермеры готовят серию протестов по всей территории страны в связи с решением парламента не продлевать временные ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Фермерские организации заявили, что протест будет мирным и бессрочным – пока парламент не пересмотрит решение о снятии запрета на импорт некоторых видов украинской агропродукции.

Фермеры заявляют, что их протесты поддержат около миллиона граждан.

Перед тем фермеры заявили, что не согласны на предложенную правительством компенсацию, и хотят субсидий для отрасли.

Напомним, в четверг Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Однако Польша и Венгрия анонсировали односторонние ограничения, если их не продлят на уровне ЕС. Там пока не приняли окончательного решения.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.