Болгарські фермери готують протести: хочуть зберегти обмеження для української агропродукції

Болгарські фермери готують серію протестів по всій території країни у зв’язку з рішенням парламенту не продовжувати тимчасові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

Фермерські організації заявили, що протест буде мирним і безстроковим – доки парламент не перегляне рішення про зняття заборони на імпорт деяких видів української агропродукції.

Фермери заявляють, що їхні протести підтримають близько мільйона громадян.

Перед тим фермери заявили, що не погоджуються на запропоновану урядом компенсацію, та хочуть субсидій для галузі.

Нагадаємо, у четвер Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Однак Польща та Угорщина анонсували односторонні обмеження, якщо їх не продовжать на рівні ЄС. Там поки не ухвалили остаточного рішення.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.