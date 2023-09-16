Почему первые послевоенные выборы станут особым вызовом для Украины

Почти 20% населения Украины сейчас находятся за рубежом. И когда бы ни были назначены первые послевоенные выборы, следует обязательно предусмотреть возможность отдать свой голос для украинских избирателей, находящихся за пределами нашего государства.

О проблемах, с которыми столкнется Украина на первых послевоенных выборах, путях их решения – в колонке коммуникационного менеджера Гражданской сети ОПОРА Екатерины Жемчужниковой Почему Украине уже сейчас надо готовиться к организации голосования за рубежом.

События, происходившие в новейшей истории Украины, всегда оставляли заметный отпечаток на показателе явки зарубежных избирателей, пишет автор колонки.

"Однако следует понимать: причиной исторически невысокой явки за рубежом далеко не всегда является то, что украинские мигранты не идентифицируют себя как украинцы", – отмечает Екатерина Жемчужникова.

Гражданская сеть ОПОРА провела исследование среди представителей дипломатических учреждений и украинской диаспоры относительно проблем, с которыми они сталкивались во время предыдущих избирательных процессов.

Во-первых, по оценке почти половины опрошенных дипломатов (46%), есть проблема малой пропускной способности избирательных участков в посольствах или консульствах в день выборов – она не превышает 1000 человек. Лишь 8% респондентов оценили пропускную способность в 2000 или более человек.

Во-вторых, для 31% респондентов из числа украинских диаспорян самым большим препятствием для участия в голосовании является нехватка ресурсов. Поскольку помещения избирательных участков открывают при посольствах и консульствах, даже украинцам, проживающим в небольших странах вроде Эстонии, отчасти приходится преодолевать большие расстояния, чтобы проголосовать.

"Поэтому, явка на зарубежном округе низкая не потому, что люди там менее мотивированы голосовать, а потому, что они не имеют возможности проголосовать", – пишет эксперт.

С другой стороны, массовые миграционные процессы после полномасштабного вторжения увеличили нагрузку на дипучреждения, констатирует Екатерина Жемчужникова.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Роман Горяйнов отмечает также, что сейчас очень актуален вопрос, стоит ли оставлять консульский учет базой для составления списка избирателей.

"Мы сейчас должны начинать готовиться к этим выборам. Когда они будут, мы не знаем, но уже должны проводить информационную работу. Ведь вопрос предварительной регистрации потенциальных избирателей является сейчас очень актуальным, потому что те сроки, которые законодательство сейчас выделяет для составления списков избирателей, к сожалению, не будут достаточно эффективными", – считает он.

Автор колонки подчеркивает, что независимо от того, какие процедуры в конце концов будут работать на первых послевоенных выборах, украинцы за рубежом должны заранее знать алгоритм своих действий, чтобы попасть в список избирателей. Кроме законодательного регулирования, это потребует информационной работы.

Эксперт сети ОПОРА напоминает, что, согласно действующим законодательным процедурам, граждане, которые не стоят на консульском учете, тоже могут проголосовать на выборах за рубежом.

"Если говорить о решениях, которые должны преодолеть упомянутые вызовы, то среди граждан Украины за рубежом популярна мысль об открытии дополнительных избирательных участков. Зато дипломаты, хотя и часто упоминали такую опцию, выражали определенный скепсис относительно ее действенности – вероятно, из-за неуверенности в способности открыть новые избирательные участки за рубежом и обеспечить их работу из-за нехватки работников", – отмечает Екатерина Жемчужникова.

По ее словам, большинство респондентов среди дипломатов оценили как потенциально самый эффективный метод альтернативного голосования использование приложения "Дія", а на второе место отдельно поставили электронное голосование.

Зато граждане Украины, принявшие участие в интервью, более сдержанно относятся к электронным методам голосования.

Среди других альтернатив дипломаты оценили голосование по почте как вообще неэффективное или скорее неэффективное. Впрочем, такую опцию поддержали граждане Украины, проживающие в странах, где почта до сих пор является важным средством связи или где практикуют почтовое голосование – США, Великобритания и Германия.

В целом подавляющее большинство респондентов из обеих групп положительно оценивало эффективность сочетания различных альтернативных методов голосования.

Подробнее – в колонке Екатерины Жемчужниковой Почему Украине уже сейчас надо готовиться к организации голосования за рубежом.