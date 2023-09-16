Немецкая компания передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения

Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, дроны будут переданы на фронт.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Телеграме написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, дроны уже тестировали в Украине.

"Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые уже тестировали в Украине. А столица направит технику нашим защитникам на фронт", – написал Кличко.

Мэр сообщил, что соответствующие договоренности с инвестором и руководством компании были достигнуты на ежегодном саммите Института Стерна Стюарта, который проходит в Германии.

Напомним, в конце весны компания Quantum Systems со штаб-квартирой в немецкой Баварии объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для военной поддержки Вооруженных Сил Украины.

Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 дронов Vector после предыдущих заказов на 105 дронов в январе 2023 года и 33 – в августе 2022 года. Заказ, как и в предыдущих случаях, оплатит правительство Германии.