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Чиновника Минобороны Нидерландов арестовали за обход санкций против России

Понедельник, 18 сентября 2023, 08:35

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала чиновника Министерства обороны, которого обвиняют в экспорте авиационных деталей в РФ через третьи страны, несмотря на санкции ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

48-летнего мужчину из города Арнема арестовали в конце августа. Его 53-летний сообщник, который предоставил следствию необходимую информацию, чтобы выйти на след чиновника Минобороны, был взят под стражу за день до этого.

"Следственная информация привела 30 августа к обыску по месту жительства и аресту 48-летнего мужчины из Арнема. Его также подозревают в обходе санкционного законодательства через свои компании... путем экспорта авиационных деталей в Россию", – заявили в FIOD.

"По месту его жительства изъяты документы, цифровые носители информации и боеприпасы. Мужчина работает в Министерстве обороны", – добавили в ведомстве.

Обоих мужчин обвиняют в экспорте запчастей в Россию через третьи страны после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций ЕС в феврале прошлого года.

Эта новость появилась через неделю после того, как латвийский сайт расследований iStories опубликовал материал о том, как западные компании реэкспортируют запасные части для самолетов в Россию через третьи страны, в том числе через литовские компании.

После недель переговоров страны-члены ЕС в июне согласовали новый пакет санкций против России, направленный на уклонение от санкций со стороны компаний из ЕС через третьи страны.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Служба государственных доходов Латвии возбудила более 200 уголовных дел по фактам нарушения санкций, но пока не смогла наказать ни одного экспортера.

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Нидерланды санкции Война с РФ