После введения санкций резко вырос экспорт Латвии в страны-партнеры РФ

Одновременно с сокращением экспорта санкционных товаров в Россию резко выросли объемы латвийских поставок в страны, торгующие с РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

С начала войны Служба государственных доходов Латвии возбудила более 200 уголовных дел по фактам нарушения санкций, но пока не смогла наказать ни одного экспортера.

Чтобы помешать развитию технологий и военного потенциала России, Европейский Союз запретил экспорт в Россию ряда товаров, в частности микросхем или электронных интегральных схем. Этот товар попадал в Россию через Латвию – в 2021 году в Россию было экспортировано товаров этой группы на сумму более 6,5 млн евро.

После введения санкций этот объем упал до нуля, но в то же время Латвия начала экспортировать микросхемы в Казахстан, имеющий с Россией общий таможенный союз.

По сравнению с довоенным периодом экспорт схем в Казахстан в 2022 году вырос со 100 тыс. евро до 3,6 млн евро.

Другой пример – автомобили и их запчасти. Опять же, некоторые товары запрещены к экспорту в Россию. Экспорт автомобилей и запчастей к ним в Россию в прошлом году сократился вдвое.

Однако в прошлом году в шесть раз увеличился экспорт в Казахстан (с 1,8 млн евро до 11,1 млн евро), в 23 раза – в Армению (с 75 тыс. евро до 1,7 млн евро) и в 133 раза – в Кыргызстан (с 25 тыс. евро до 3,3 млн евро), с которой Латвия до сих пор имела незначительный торговый баланс. Экспорт в этой категории также увеличился в 9 раз в Турцию (с 1,2 млн евро до 11 млн евро).

Аналогичная картина наблюдается практически во всех категориях экспорта, где хотя бы часть товаров попала под санкции: падение экспорта в Россию сменяется особенно резким ростом экспорта в одну из стран Евразийского экономического сотрудничества, с которыми у России облегчены таможенные процедуры, – Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Особенно ярко это проявляется в категории "Механическое и электрическое оборудование", где экспорт в Россию в прошлом году упал на четверть, тогда как рост в эти три страны составил от 5 до 12 раз. В этом году особенно активно продолжает расти экспорт в Кыргызстан.

Обход санкций, в частности вывоз запрещенных товаров в Россию через третьи страны, является уголовным преступлением. Сандра Карклина-Админе, заместитель директора Таможенного управления Службы государственных доходов, сообщила, что ведомство активно взаимодействует с таможенными органами стран Центральной Азии, чтобы понять, что происходит с товарами дальше.

Как сообщалось, РФ вышла на первое место по объему экспорта Эстонии за пределами Евросоюза.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.