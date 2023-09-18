Байден предложит включить новые страны в состав Совбеза ООН - СМИ

Во время встречи мировых лидеров в Нью-Йорке президент США Джо Байден призовет расширить Совет безопасности ООН.

Об этом пишет издание The Telegraph, а также на эту тему говорил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, президент США обратится к 193 странам-членам ООН с просьбой "взглянуть на архитектуру Совета безопасности".

По данным издания, Байден хочет включить пять или шесть новых постоянных членов, в частности Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР.

Сейчас Совет безопасности ООН имеет пять постоянных членов. Это Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. В него также входят 10 непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

В разговоре с The Telegraph в Белом доме Кирби сказал, что, по мнению президента Байдена, архитектура Совета безопасности ООН должна быть "более инклюзивной и всеобъемлющей".

Отвечая на вопрос, означает ли это изменение правил применения права вето или структуры членства, Кирби сказал: "Мы просто считаем, что пришло время обсудить архитектуру организации. Я думаю, что президент Байден, Соединенные Штаты, поддержал бы увеличение количества членов".

Реформа Совета безопасности потребует внесения изменений в Устав ООН. На это могут наложить вето Китай и Россия, чьи полномочия по блокированию резолюций и санкций могут быть уменьшены в результате реформы.

Представители США и ООН сообщили американским СМИ, что Байден может предложить места новым постоянным членам без права вето.

Напомним, в сентябре 2022 года во время сессии высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Джо Байден подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.