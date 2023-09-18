Готов ли Киев к стратегическим отношениям с Варшавой – взгляд из Польши

Польско-украинские отношения вошли в кризисную фазу, причиной которой стало непонимание сторонами чувствительных вопросов и интересов друг друга.

В определенной степени это также связано с избирательной кампанией, которая продолжается в Польше.

Однако на самом деле причина кризиса гораздо глубже и является следствием отсутствия общего стратегического видения, идет речь в колонке польского историка и публициста Марека Будзиша Стратегический альянс с Польшей: нужен ли он Украине.

Автор колонки предупреждает, что если нет общего стратегического видения, то в отношениях начинает доминировать ситуативная оптика, и страны движутся от кризиса к кризису.

Он соглашается с мнением Марии Золкиной, что украинская политическая элита не определилась с выбором стратегических партнеров, и это, по его мнению, вызывает растущую сдержанность с польской стороны.

"В конце концов, какой смысл рисковать потерями во внутренней политике, проводить политику, которая является сложной, а иногда и оппозиционной, если те, кто руководит Украиной, идут по пути, которым пыталась идти команда бывшего президента Петра Порошенко, делая ставку на франко-германское соглашение?", – задает риторический для польской стороны вопрос Марек Будзиш.

Последствия такой политической линии, на его взгляд, оказались катастрофическими для Украины, и повторное прохождение этого пути будет связано с еще большим риском. Но каждая страна имеет право на собственную политическую линию, даже неправильную, добавляет публицист.

Поэтому, как он считает, стоит хотя бы в нескольких тезисах описать стратегическую позицию Украины и, в определенной степени, Польши.

Во-первых, угроза со стороны России – это перманентный фактор, который не исчезнет в течение десятилетий, констатирует польский историк.

"Во-вторых, в Восточной Европе нет других государств, кроме Украины и Польши, чей общий демографический, военный, а также экономический потенциал обеспечил бы способность сдерживать Россию в будущем и таким образом создать условия для восстановления Украины и ускоренного развития обеих наших стран", – считает Марек Будзиш.

Автор колонки добавляет, что этот потенциал, и это третий вывод, должен быть дополнен поддержкой других стран – от США и Великобритании до наших соседей Румынии, стран Балтии и Скандинавии.

Это означает, что Польша и Украина должны вместе создать целевую модель безопасности, выделив значительные военные силы, уверен автор колонки.

"Иначе мы будем жить в несовершенной системе, уязвимой к российской агрессии", – предупреждает польский историк.

Он обращает внимание на принципиальные различия между позициями Польши и Украины. Прежде всего, Польша действует в рамках системы коллективной обороны, а Украина пока ее не имеет.

"Сформулирую еще один, возможно, болезненный для Украины тезис: сегодня нет шансов ни на ее быстрое вступление в НАТО, ни на реализацию политики превращения Украины в "Израиль Востока", ни, к сожалению, на вступление в Европейский Союз", – отмечает автор колонки.

По его словам, Соединенные Штаты Америки не поставляют ВСУ достаточное количество военной техники и боеприпасов с целью "неразвертывания" войны и желания сохранить сплоченность НАТО.

"Именно по этой причине Украина не получила гарантии безопасности в виде приглашения присоединиться к Североатлантическому пакту, поскольку в условиях немецкой оппозиции сплоченность НАТО оказалась бы под угрозой.

Но, на кону является создание такой модели безопасности, которая бы включала Украину и сдерживала Россию", – пишет Марек Будзиш

Поэтому он выдвигает еще один тезис: Украина без польской поддержки будет иметь проблемы во всех этих сферах.

Интеграция Киева в западную систему безопасности без тесного сотрудничества со странами региона абсолютно нереальна, уверен польский публицист.

В прошлом году он сформулировал идею польско-украинской федерации.

Возможно, стоило бы создать, предполагает Будзиш, например, на уровне президента, руководящий комитет, орган с соответствующими полномочиями, который мог бы предвидеть кризисы, искать совместные решения, поддерживать себя. Ведь нам нужно двигаться в одном направлении.

Подробнее – в колонке Марека Будзиша Стратегический альянс с Польшей: нужен ли он Украине.