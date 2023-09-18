В Литве предлагают выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Министерство обороны Литвы предлагает Государственному совету по обороне рассмотреть возможность выхода из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В литовском оборонном ведомстве подчеркивают, что Литве "необходимо пересмотреть положения этой конвенции в контексте национальной безопасности", поскольку с момента присоединения страны к ней ситуация с безопасностью заметно ухудшилась.

В качестве аргументов в пользу своего предложения Минобороны приводит не только изменившуюся геополитическую ситуацию, но и тот факт, что соседи Литвы, а также большинство союзников, граничащих с Россией и Беларусью, не являются участниками этой конвенции.

Кроме того, в министерстве считают, что в случае вооруженного конфликта Россия и Беларусь применят кассетные боеприпасы, что даст им военное преимущество, поэтому принятые ограничения снижают обороноспособность и боевой потенциал Литвы.

В ответ на опасения относительно возможного вреда гражданскому населению, Минобороны заявило, что кассетные боеприпасы имеют негативную конструктивно-техническую особенность – вторичные заряды иногда не срабатывают. Однако при этом указывается, что абсолютное большинство качественно изготовленных кассетных боеприпасов срабатывает, что позволяет быстро и эффективно заменять территории применения боеприпасов.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов.

В июле в одном из пакетов помощи для Украины от Соединенных Штатов были кассетные боеприпасы.

А недавно СМИ сообщили, что Украина может получить от США ракеты большой дальности с кассетными боеприпасами.