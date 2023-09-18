Чем зерновой компромисс с ЕС опасен для Украины

Поздно вечером 15 сентября Еврокомиссия объявила решение не продлевать мораторий на импорт украинского зерна и других продуктов питания в ЕС. Вместо этого Украина должна ввести самоограничения.

О том, что это означает, и выиграл ли Киев от такого "компромисса", читайте в колонке партнера юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководителя практики международной торговли Елены Омельченко Компромисс не в пользу Киева: что стоит за решением Еврокомиссии по украинскому зерну.

Автор колонки напоминает, что после полномасштабного вторжения России в Украину и начала блокирования черноморских портов Европейский Союз с целью поддержки экономики Украины в одностороннем порядке предоставил Киеву дополнительный беспошлинный доступ к своему рынку. Режим, который Украина должна была получить только после обретения полноценного членства в ЕС.

Со временем Польша, Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия заявили о вреде местным фермерам в связи со значительным ростом импорта зерна из Украины и потребовали от ЕС введения немедленного запрета на ввоз таких товаров.

"Однако – и это важно – для введения защитных мер с целью защиты национального производителя у Европейской комиссии не было достаточных правовых оснований. Ведь указанные страны не предоставили достаточно доказательств связи между ростом украинского импорта и убытками национальных производителей", – пишет в колонке юрист.

Вместо этого, чтобы увеличить давление на Европейскую комиссию, эти страны начали вводить на национальном уровне односторонние торговые ограничения по ввозу пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины.

Тем самым они бросили вызов Европейскому Союзу, ведь согласно правилам ЕС торговая политика относится к полномочиям наднациональных органов ЕС.

В поисках компромисса внутри ЕС Европейская комиссия, под давлением пяти стран-членов, применила временные ограничения по импорту зерна из Украины до 15 сентября.

15 сентября в своем пресс-релизе Еврокомиссия сообщила, что, благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, искажение рынка в Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии было устранено. В связи с этим Европейская комиссия не продлила свое решение о запрете на ввоз товаров из Украины.

Вместе с этим, как пишет Елена Омельченко, Еврокомиссия отметила, что Украина согласилась принять правовые меры в течение 30 дней (включая систему лицензирования экспорта), чтобы избежать увеличения объемов зерна, а также согласилась ввести с 16 сентября эффективные меры контроля за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах.

В связи с этим Украина должна подать План действий до конца рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года.

В то же время Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении национальных мер ограничения импорта украинского зерна. И это вызов для Брюсселя – ему нужно заставить эти страны вернуться к единой торговой политике.

"В результате этого компромисса в неудобном положении оказалась Украина.

Проблема заключается в том, что правовых мер самоограничения не существует, а несмотря на это Киев должен предоставить план своих действий до конца рабочего дня 18 сентября 2023 года", – отмечает Елена Омельченко.

Выглядит так, что самоограничение экспорта, на которое вынужденно согласился Киев, будет нарушением правил торговли – причем именно со стороны Украины.

Впрочем, Еврокомиссия не будет его оспаривать, ведь ее устраивает такое нарушение с нашей стороны.

Автор колонки предполагает, что Украина согласилась на такой не очень выгодный для себя шаг, чтобы не допустить осложнений и раскола внутри ЕС.

Возможно, такая уступка целесообразна с политической точки зрения – для нас жизненно необходимо сохранение политического единства Евросоюза.

Однако это может стать прологом к проблеме гораздо большего уровня.

Подробнее – в колонке Елены Омельченко Компромисс не в пользу Киева: что стоит за решением Еврокомиссии по украинскому зерну.