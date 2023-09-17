ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні зерна з України

Європейська комісія прокоментувала рішення трьох держав Європейського Союзу – Польщі, Угорщини й Словаччини – запровадити односторонні обмеження на імпорт сільгосппродукції з України попри досягнутий раніше компроміс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У коментарі неназваної речниці Єврокомісії, поширеному в неділю, виконавчий орган ЄС закликав Варшаву, Будапешт і Братиславу до конструктивної співпраці.

"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили", – сказала речниця Єврокомісії.

Вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна, а Болгарія скасувала заборону на імпорт ще до рішення на рівні ЄС.