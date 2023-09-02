Советник Байдена встретился с руководителями антикоррупционных институтов Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в пятницу с делегацией, в состав которой вошли руководители украинских антикоррупционных институтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Белого дома.

В состав делегации входили в частности директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, Специальный антикоррупционный прокурор Александр Клименко и Председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

"Они обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении независимости этих важных институтов", – говорится в сообщении.

Во время встречи Салливан подчеркнул жизненную важность для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институтов, способных расследовать, преследовать и рассматривать коррупционные дела, независимо от того, куда они ведут.

"Салливан также подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами антикоррупционных реформ в Украине и отважной защиты Украиной своей демократии от российской агрессии", – сообщили в Белом доме.

Как сообщалось, в течение нескольких последних дней руководители антикоррупционных институтов Украины совершили визит в Вашингтон, где провели ряд встреч.

Визит руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда Украины длился с 28 августа по 1 сентября.

Напомним, в июне послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы.