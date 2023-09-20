Новоназначенный посол ЕС прибыла в Украину

Новоназначенный посол Европейского Союза Катарина Матернова прибыла в Украину, после вручения верительных грамот она официально начнет свою работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила своим знакомым в Facebook.

Матернова, которая является представительницей Словакии, отметила, что благополучно прибыла в Киев после более чем 24 часов транзита из Брюсселя через Варшаву в Украину.

"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА"

"Мой замечательный водитель Юрий доехал чуть меньше чем за 12 часов, несмотря на многочисленные остановки и вкусный борщ на обед. И все мои многочисленные чемоданы тоже доехали", – указала она.

Представительница ЕС отметила, что еще посетит МИД Украины для вручения верительных грамот.

По ее словам, в первую ночь после прибытия ей пришлось идти в укрытие из-за тревоги во время российской атаки.

Укрытие, в которое спускалась новоназначенная посол ЕС

"Чтобы сделать встречу с реальностью военного времени полной, милая Татьяна с рецепции пришла разбудить меня в 2:30 ночи, чтобы я пошла в укрытие, поскольку сработала сигнализация воздушной тревоги. Очевидно, я не ответила на телефон, когда тот зазвонил", – призналась Матернова.

"Сегодня я установлю на свои телефоны замечательное правительственное приложение, которое отслеживает сигналы российских воздушных атак. Два часа в укрытии были хорошей возможностью для того, чтобы выплеснуть наружу весь спектр моих эмоций, которые я только могла себе представить", – резюмировала она.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Напомним, в прошлом году Матернова рассказывала "ЕвроПравде", что думает об Украине во время войны.

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