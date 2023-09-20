Как Россия использует войну в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан начал новую войну в Нагорном Карабахе.

О том, приведет ли она к окончательному установлению контроля Баку над регионом и окончательно ли нынешний конфликт развернет Армению на Запад – в интересной статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Новая война в Карабахе стала ожидаемой сразу после подписания в 2020 году лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления о прекращении огня.

По результатам Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан сумел вернуть контроль над всеми захваченными Арменией территориями вокруг Карабаха, а также над частью самого Нагорного Карабаха.

Но, соглашение о прекращении огня не остановило боевые действия – они просто перешли в режим низкой интенсивности.

Военные столкновения начались уже в следующем году. При этом большинство из них велось не в самом Карабахе, а на армяно-азербайджанской границе.

В конце прошлого года Азербайджану удалось взять под свой военный контроль Лачинский коридор – российские "миротворцы" не смогли или не захотели сопротивляться этому. Блокада Карабаха длилась более девяти месяцев и привела к еще одной важной победе Баку – карабахские "власти" согласились получать гуманитарные грузы по транспортным маршрутам, полностью контролируемым Баку.

Еще одной победой Баку стало признание Ереваном Карабаха как территории Азербайджана. На эту уступку Армения пошла в рамках мирного диалога, проходящего при посредничестве ЕС и США.

Впрочем, заключению мирного соглашения, положившего конец затяжному конфликту, препятствует вопрос о гарантиях безопасности для карабахских армян. Баку считает их своими гражданами, а потому заявляет, что способен самостоятельно решить с ними все вопросы. Зато Ереван отмечает, что этот вопрос потребует международного посредничества.

Почему новая война началась именно сейчас? Наиболее вероятным выглядит объяснение, что это связано со сменой руководства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

9 сентября самопровозглашенная республика получила нового "президента" – Самвела Шахраманяна, которого характеризуют как откровенную марионетку Кремля.

Показательно, что он сразу начал делать заявления о независимом статусе "республики", что явно противоречило последним договоренностям Баку и Еревана.

Такие изменения существенно увеличили вероятность новой войны, которая и началась 19 сентября.

Военное преимущество Азербайджана вполне достаточно, чтобы без особых потерь взять под контроль Карабах. Особенно учитывая то, что армянские власти заявляют о невмешательстве в этот конфликт.

Однако в Баку прекрасно понимают: получение полного контроля над Карабахом непременно приведет к массовой гибели гражданского населения.

А это существенно увеличивает шансы, что Запад будет вынужден действовать более жестко.

В такой ситуации Баку действует с чередованием боевых действий и предложений мира.

Ближе к концу дня 19 сентября появились признаки смягчения позиции Баку. В администрации президента Азербайджана заявили о приглашении "представителей армян, проживающих в Карабахском регионе" для обсуждения вопросов реинтеграции. Причем уже без предварительных условий.

А что российские "миротворцы"? Они и раньше избегали выполнения своих обязанностей – защищать гражданское население. Однако сейчас невмешательство РФ стало особенно заметным.

В армянских СМИ сообщают, что россияне заранее знали о начале войны. Более того, утверждают, что они накануне передали Азербайджану координаты армянских военных объектов, а затем передислоцировались как можно дальше от них.

Не удивительно, что еще один митинг в Ереване был проведен уже под российским посольством (среди прочего – заблокировав вход в него), где требовали от РФ обеспечить выполнение "миротворцами" своих формальных обязательств.

Что стоит за нынешними действиями России: слабость или собственные интересы, расходящиеся с интересами ее союзника Армении? Последнее выглядит вполне вероятным. Нынешняя война на Южном Кавказе позволяет России добиться как минимум двух целей: наказать Пашиняна за дрейф на Запад и упростить транзит "санкционки".

И это не говоря о том, что еще одна война будет отвлекать внимание Запада от ситуации в Украине.

Одновременно это может дать старт реальному развороту Армении на Запад.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.