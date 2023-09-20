Як Росія використовує війну в Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан розпочав нову війну у Нагірному Карабаху.

Про те, чи призведе вона до остаточного встановлення контролю Баку над регіоном і чи остаточно нинішній конфлікт розверне Вірменію на Захід – у цікавій статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Нова війна у Карабаху стала очікуваною відразу після підписання у 2020 році лідерами Азербайджану, Вірменії та Росії тристоронньої заяви про припинення вогню.

За результатами Другої карабаської війни 2020 року Азербайджан зумів повернути контроль над усіма захопленими Вірменією територіями навколо Карабаху, а також над частиною самого Нагірного Карабаху.

Але, угода про припинення вогню не зупинила бойові дії – вони просто перейшли у режим низької інтенсивності.

Військові сутички розпочалися вже наступного року. При цьому більшість із них велася не у самому Карабаху, а на вірмено-азербайджанському кордоні.

Наприкінці минулого року Азербайджану вдалося взяти під свій військовий контроль Лачинський коридор – російські "миротворці" не змогли чи не захотіли опиратися цьому. Блокада Карабаху тривала більш ніж дев'ять місяців і призвела до ще однієї важливої перемоги Баку – карабаська "влада" погодилася отримувати гуманітарні вантажі транспортними маршрутами, що повністю контролюються Баку.

Ще однією перемогою Баку стало визнання Єреваном Карабаху як території Азербайджану. На цю поступку Вірменія пішла в рамках мирного діалогу, що проходить за посередництва ЄС та США.

Втім, укладанню мирної угоди, яка поклала край затяжному конфлікту, перешкоджає питання про гарантії безпеки для карабаських вірмен. Баку вважає їх своїми громадянами, а тому заявляє, що здатний самостійно вирішити з ними усі питання. Натомість Єреван наголошує, що це питання потребуватиме міжнародного посередництва.

Чому нова війна розпочалася саме зараз? Найімовірнішим виглядає пояснення, що це пов'язано зі зміною керівництва самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки.

9 вересня самопроголошена республіка отримала нового "президента" – Самвела Шахраманяна, якого характеризують як відверту маріонетку Кремля. Показово, що він одразу почав робити заяви про незалежний статус "республіки", що явно суперечило останнім домовленостям Баку та Єревана.

Такі зміни істотно збільшили ймовірність нової війни, яка і почалася 19 вересня.

Військова перевага Азербайджану є цілком достатньою, щоб без особливих втрат взяти під контроль Карабах. Особливо зважаючи на те, що вірменська влада заявляє про невтручання у цей конфлікт.

Проте у Баку чудово розуміють: здобуття повного контролю над Карабахом неодмінно призведе до масової загибелі цивільного населення.

А це суттєво збільшує шанси, що Захід буде змушений діяти більш жорстко.

У такій ситуації Баку діє з чередуванням бойових дій та пропозицій миру.

Ближче до кінця дня 19 вересня з’явилися ознаки пом’якшення позиції Баку. В адміністрації президента Азербайджану заявили про запрошення "представників вірмен, які проживають в Карабаському регіоні" для обговорення питань реінтеграції. Причому вже без попередніх умов.

А що російські "миротворці"? Вони й раніше уникали виконання своїх обов’язків – захищати цивільне населення. Проте зараз невтручання РФ стало особливо помітним.

У вірменських ЗМІ повідомляють, що росіяни заздалегідь знали про початок війни. Ба більше, стверджують, що вони напередодні передали Азербайджану координати вірменських військових об’єктів, а потім передислокувалися якомога далі від них.

Тож не дивно, що ще один мітинг у Єревані було проведено вже під російським посольством (серед іншого – заблокувавши вхід до нього), де вимагали від РФ забезпечити виконання "миротворцями" своїх формальних зобов’язань.

Що стоїть за нинішніми діями Росії: слабкість чи власні інтереси, які розходяться з інтересами її союзника Вірменії? Останнє виглядає цілком імовірним. Нинішня війна на Південному Кавказі дозволяє Росії добитися щонайменше двох цілей: покарати Пашиняна за дрейф на Захід та спростити транзит "санкціонки".

І це не кажучи про те, що ще одна війна відвертатиме увагу Заходу від ситуації в Україні.

Одночасно це може дати старт реальному розвороту Вірменії на Захід.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.