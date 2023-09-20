Болгарские фермеры согласились на условия, предложенные правительством в связи с их протестами против ввоза украинского зерна, и сворачивают протесты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает БГНЕС.

Фермеры приветствовали предложенный им меморандум и прекратят протесты.

Среди пунктов, которые приводят в СМИ – продление запрета на импорт украинского подсолнечника до тех пор, когда в стране иссякнет запас этой продукции с урожая 2022-2023 годов и переговоры с Брюсселем о недопуске украинской продукции объемом более 10% объемов собственного производства.

Также речь идет о государственной помощи фермерам в связи с негативными экономическими последствиями из-за войны в Украине с определенными сроками.

Напомним, на прошлой неделе парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинской агропродукции после его завершения на уровне ЕС.

Фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий после того вывели на дороги технику в знак протеста. Министр транспорта Болгарии Тодор Гвоздейков обвинил в подстрекательстве протестов российскую пропаганду.