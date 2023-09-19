Болгарский министр: Пропаганда РФ подпитывает протесты против импорта украинского зерна

Министр транспорта Болгарии Тодор Гвоздейков обвинил российскую пропаганду в разжигании фермерских протестов против импорта сельхозпродукции из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

"Проблема с импортом украинского зерна снова предстает как пропаганда со стороны Российского государства", – сказал министр в интервью bTV.

Гвоздейков напомнил о решении Европейской комиссии и болгарского парламента о разрешении на импорт украинской продукции.

"Когда импорт был разрешен в 2022 году, болгарские производители зерна получили прибыль в размере более 1,25 млрд евро. В 2021 году прибыль была меньше, но этот протест сейчас имеет политическую цель. Они пытаются дестабилизировать четкое (проевропейское геополитическое. – Ред.) направление Болгарии", – сказал Гвоздейков в интервью bTV.

"Болгарии нечего терять. Мы предоставляем коридор солидарности, порт, через который можно экспортировать зерно из Украины. И Болгария от этого только выиграет", – добавил министр.

В социальных сетях Болгарии развернулась мощная дезинформационная кампания, направленная против украинского агропроизводства. Самой популярной фейковой новостью было то, что украинские продукты питания загрязнены тяжелыми металлами и даже ураном. Болгарские власти провели сотни проверок украинского зерна и продуктов, но не обнаружили ни одной такой проблемы.

Премьер-министр Николай Денков заявил в воскресенье вечером, что реальной проблемы с импортом украинской сельскохозяйственной продукции не существует, поскольку

Болгария имеет право определять, какие объемы она хочет принимать.

Протест производителей зерна был вызван падением цен на семена подсолнечника на мировых рынках, в то время как они настаивают на том, чтобы местные перерабатывающие заводы покупали их продукцию по ценам на 15-20% выше рыночной стоимости. Однако это приведет к росту цен на произведенное масло, которое фактически станет неконкурентоспособным.

В воскресенье дезинформационную кампанию продолжила глава Национального союза пекарей и кондитеров Марьяна Кукушева. Она объяснила телеканалу Nova TV, что украинскую пшеницу можно использовать только на корм, поскольку она содержит химические соединения "тяжелых металлов".

Это вызвало реакцию Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов, которое заявило, что в украинской пшенице нет тяжелых металлов.

Продовольственное агентство объявило об усилении контроля и отборе образцов из каждой партии из Украины. На сегодня было отобрано 575 образцов украинской продукции, и ни одного отклонения от стандартов безопасности не было обнаружено.

18 сентября фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий в Болгарии вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продлевать чрезвычайные меры, запрещающие импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Национальное собрание Болгарии в минувший четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.