Фермеры Молдовы требуют запрета импорта подсолнечника из Украины, в правительстве - против

В Молдове фермеры просят запретить импорт дешевого подсолнечника из Украины из-за падения цены на него внутри страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

О том, что в Молдове резко снизились цены на подсолнечник, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей "Сила фермеров".

В ассоциации связывают это с намерением компании Transoil, которая занимается переработкой подсолнечника и экспортом зерновых, завезти в Молдову крупную партию подсолнечника из Украины.

По данным ассоциации, в Молдову уже завезли из Украины девять вагонов подсолнечника.

"Сила фермеров" отмечает, что в этом году в Молдове соберут около 700 тысяч тонн подсолнечника. Если власти не примут меры, это может привести к банкротству фермеров, утверждают в ассоциации.

В то же время в Министерстве сельского хозяйства говорят, что ведомство "не устанавливает цены, а разрабатывает экономические политики, основанные на принципах рыночной экономики".

Госсекретарь молдовского ведомства Василий Шарбан опроверг заявления об импорте в Молдову подсолнечника из Украины.

"Мы мониторим эти процессы и не видели заявленного (фермерами факта импорта – ред.). А трейдеры аргументируют свои цены тем, что подсолнечное масло – тоже биржевой продукт, и на него цены тоже падают", – отметил Шарбан.

В министерстве пояснили, что признают сложное положение молдовских фермеров.

"Мы мониторим ситуацию и не хотим, чтобы они обанкротились. Но ситуация такая, какая есть. И запрещать импорт, которого нет – это глупость", – резюмировал госсекретарь.

Ранее премьер Болгарии Николай Денков объявил о планах в ближайшее время прекратить импорт семян подсолнечника из Украины.

Перед этим на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.