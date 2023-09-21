В Эстонии рассказали, что ждет владельцев авто с номерами РФ, которые находятся в стране

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс объявил, что у владельцев транспортных средств с российскими номерами есть полгода, чтобы внести автомобиль в эстонский реестр, или вывезти его из страны.

Об этом он сказал на правительственной пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Ляенеметс напомнил, что въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.

"Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, которые уже находятся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы", – сказал глава эстонского МВД.

Он рассказал, что теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский реестр в течение шести месяцев, или перевезти его в Россию.

При этом, как отметил министр, при вывозе автомобиля нужно уплатить налог и пошлину.

"Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота – 4 400 евро", – добавил Ляенеметс.

Напомним, на прошлой неделе Перед этим все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. После этого аналогичный запрет приняла Финляндия.