Болгария приобретет американские боевые машины Stryker

Правительство Болгарии одобрило закупку боевых машин Stryker американского производства для модернизации сухопутных войск страны и приведения их в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Болгарское правительство приняло такое решение после того, как Государственный департамент США одобрил продажу Болгарии 183 машин Stryker и сопутствующего оборудования на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.

"Целью проекта является достижение Болгарией оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобретение и поддержка возможностей для обороны страны самостоятельно, в рамках совместных операций и в системе коллективной обороны, а также для участия в операциях союзников за пределами территории страны", – отметили в правительстве Болгарии.

Болгария ускорила модернизацию своих Вооруженных сил, заменяя устаревшие системы вооружений советского производства.

Ранее сообщалось, что в Болгарии до 2025 года будет построена военная база для размещения многонациональной боевой группы НАТО стоимостью более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов).

Кроме того, Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угроз в Черном море, которые создает РФ.