Какие ошибки допустила Украина в зерновом споре с Польшей

Украинско-польский зерновой кризис длится как минимум с мая, однако именно эта неделя стала временем его беспрецедентного обострения.

К счастью, ближе к концу недели стали появляться сигналы, что стороны понимают опасность такого обострения и готовы к диалогу.

Конечно, говорить о завершении кризиса еще рано, более того, нынешняя деэскалация не гарантирует неповторения обострения в отношениях.

Однако однозначным позитивом является то, что в обеих столицах понимают опасность такого конфликта: единственным, кто может извлечь из него пользу, является Кремль.

Редактор ЕвроПравды Юрий Панченко проанализировал, какие ошибки в этом конфликте делает украинская власть. Результаты анализа – в его колонке Неблагодарность или принципиальность: какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей.

Был ли вообще смысл идти на такой конфликт? До полномасштабного вторжения украинское зерно и кукуруза были почти не представлены на рынке ЕС – этому препятствовали таможенные квоты, прописанные в Соглашении об ассоциации.

Все изменилось после того, как Еврокомиссия с целью поддержки украинской экономики решила временно обнулить все пошлины и отменить квотирование для украинской продукции.

Рынки соседних стран оказались неготовыми к этому. Поэтому обсуждение Украиной с этими странами при посредничестве ЕС такого механизма, который гарантировал бы защиту для производителей этих стран, одновременно не закрывая двери для украинской продукции – вполне правильный путь.

Проблема заключается лишь в том, подчеркивает Юрий Панченко, что наши соседи сначала выбрали другой путь – полностью закрыться от украинского импорта. А самое главное – сделав это, они не соблюли принципы торговли среди стран-членов ВТО.

И это в ситуации, когда из-за наложенного Еврокомиссией моратория у них было как минимум четыре месяца – срок, вполне достаточный для того, чтобы изучить ситуацию и в случае выявления связи между украинским импортом и ухудшением ситуации для национальных производителей ввести вполне законные защитные барьеры.

Распространенный аргумент со стороны Варшавы: польский рынок не является таким важным для украинского экспорта зерна, насколько важным является транзит. Поэтому, убеждают в Польше, Украина отказалась от предложенного компромисса – закрытия польского рынка в обмен на сохранение и даже увеличение транзита.

Впрочем, для Украины этот компромисс выглядит обманчивым – по сути, нам предложили добровольно согласиться на нарушения с польской стороны, без распространения этого нарушения на транзит.

А главное, в украинской власти восприняли это предложение как проработку Варшавой будущей модели отношений с Украиной. Модели, в которой у Польши всегда будет решающее слово относительно условий сотрудничества с Украиной.

На такую модель отношений в Киеве согласиться не могли, после чего наше обращение в ВТО стало неизбежным.

Были ли действия Украины безупречными? Не наделал ли Киев ошибок во время этого обострения?

К сожалению, наделал, считает автор колонки. Во-первых, стоит назвать крайне неудачные заявления украинских чиновников (включая президента), которые только повышали градус напряжения. Тот факт, что польские чиновники действовали так же, не может быть оправданием.

Во-вторых, украинская власть провалила коммуникации. Как с польским, так и с украинским обществом. И это откровенно удивляет, ведь до сих пор украинская власть неоднократно демонстрировала способность к очень мощным коммуникациям.

Вместо этого значительная часть украинского общества до сих пор не очень понимает, зачем было идти на обострение с Польшей и чего именно в этом конфликте стремится добиться Киев.

К тому же украинская власть даже не попыталась объяснить свои действия польскому обществу.

Очень не хватает фразы, что Украина уважает желание правительства Польши защитить своих фермеров, однако мы настаиваем, что это должно проводиться только законными методами.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Неблагодарность или принципиальность: какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей.