Президент Европарламента: Украина могла бы получить некоторые преимущества членства еще до его обретения

Президент Европарламента Роберта Метсола предполагает, что ЕС мог бы предложить Украине некоторые преимущества, которые дает членство в ЕС, еще до того, как это формально произойдет.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение она высказала в интервью The Guardian.

Метсола отметила, что не считает необходимым ждать официального вступления Украины в ЕС для того, чтобы открыть для нее и других стран-кандидаток некоторые преимущества из тех, которые имеют полноправные члены союза.

"Если мы собираемся расширить на эти страны мобильный роуминг – давайте это делать. Операторы сетей уже готовы", – отметила она.

Другим преимуществом могла бы быть отмена торговых барьеров. Роберта Метсола считает, что можно говорить в том числе о сельском хозяйстве.

"Этап перед вступлением также означает доступ к деньгам, доступ к университетам, возможность заходить на внутренний рынок... Мы годами говорили, что Украину нельзя присоединить к европейской электросети – и сделали это за считанные дни, когда началась война. То есть это всегда был вопрос политической воли", – отметила президент Европарламента.

Метсола выразила надежду, что переговоры о вступлении Украины в ЕС получится начать до Рождества – в декабре. Ранее она также высказывала такие ожидания.

"Я ожидаю четкого результата, потому что худший сигнал, который можно послать – что мы ставим перед ними цели и крайние сроки, которые сами не способны выполнить", – сказала президент Европарламента.

Она разделяет мнение той части еврочиновников, которые считают, что ЕС не должен медлить с приемом Украины и стран Западных Балкан, которые еще дольше идут по этому пути.

"Если постоянно откладывать расширение, это лишь будет подпитывать национализм и крайне правых. Это усилит крайние фланги политического спектра, евроскептицизм. Избирательные кампании в странах-кандидатах ведутся, выигрываются или проигрываются вокруг мечты и надежд на членство в ЕС", – отметила Метсола.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина верит, что политическое решение о начале переговоров о вступлении в ЕС будет принято до конца 2023 года, но не исключает, что технически переговоры начнутся позже.

По ее словам, начало переговоров будет зависеть прежде всего от политических шагов государств-членов.