Стефанишина не исключает, что технически переговоры о членстве в ЕС не начнутся в 2023 году

В украинском правительстве верят, что политическое решение о начале переговоров о вступлении в ЕС будет принято до конца 2023 года, но не исключено, что технически переговоры начнутся позже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью польскому Onet сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьера спросили, надеется ли она на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца этого года.

"Как говорят мои коллеги в Брюсселе, решение начать переговоры и собственно начало переговоров – это разные вещи. Но мы надеемся, что в декабре мы услышим соответствующее политическое решение. Мы понимаем, что фактическое начало переговоров может существенно задержаться, а сами переговоры могут длиться годами", – отметила Стефанишина.

Она добавила, что Украина уже доказала, что может быстро проходить тот путь, который другие страны проходили годами.

Ранее Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.