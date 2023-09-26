СМИ: Польские эксперты пришли к выводу, что в Пшеводуве упала ракета украинской ПВО

Польские эксперты, привлеченные к расследованию падения ракеты, убившей двух человек в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, считают, что ракета была выпущена силами украинской ПВО.

Об этом говорится в материале польского издания Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Издание написало, что во время длительного расследования украинская сторона проявила "недостаточное сотрудничество". Несмотря на это, по его информации, польское следствие самостоятельно пришло к выводам о том, что вызвало трагический случай в приграничном селе Пшеводув, где двух фермеров убило обломками ракеты.

Выводы якобы "категорические" и исключают, что ракета, которая упала в Пшеводуве 15 ноября, могла прилететь с территории России.

Представитель Национального офиса прокурора Лукаш Лапчинский в комментарии изданию подтвердил, что они действительно получили экспертное заключение, но сказал, что не может раскрывать содержание из-за его конфиденциального характера. По его словам, на этом этапе расследования в Польше уже провели все возможные следственные действия.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", – сообщил спикер.

По информации журналистов, выводы основываются на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

Эксперты считают, что это была ракета от системы С-300 серии 5В55, произведенная в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины ее выпустили для сбития цели во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города 15 ноября 2022 года.

По цели выпустили две ракеты ПВО, одна из них попала, другая продолжала лететь.

"В такой ситуации в ракете после достижения определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему", – сказал журналистам собеседник, знакомый с расследованием.

Отмечается, что польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после того, как нашли фрагменты ракеты.

Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км, а также исключают пуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводува по прямой – 150 км.

На прошлой неделе польское RMF FM опубликовало материал о том, что расследование падения ракеты в Пшеводуве якобы заблокировано из-за "отсутствия сотрудничества с украинской стороны".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал произошедшее несчастным случаем.

Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета, упавшая во вторник на территорию Польши, была именно российской.

Президент США Джо Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской.

При этом в Белом доме заявили, что возлагают конечную ответственность за падение ракеты на Россию вне зависимости от того, кто ее выпустил.