Польские СМИ утверждают, что Украина блокирует расследование падения ракеты в Пшеводуве

Расследование падения ракеты в польском пограничном городе Пшеводув в ноябре 2022 года, в результате чего погибли два человека, якобы заблокировано из-за "отсутствия сотрудничества с украинской стороны".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на собственные данные.

Как утверждает RMF FM, ключевым вопросом в расследовании трагедии в Пшеводуве является мнение экспертов, которые должны окончательно подтвердить, что за ракета взорвалась, откуда и кем она была выпущена.

Для завершения работы экспертам нужна информация от Украины, поэтому они обратились в польскую прокуратуру, которая направила запрос на информацию в украинские учреждения.

"Как выяснил корреспондент RMF FM, они (украинцы. – Ред.) молчат уже несколько месяцев, и наши запросы остаются без ответа. Один из прокуроров, с которым пообщался наш журналист, выразил опасения, что если такая ситуация будет продолжаться, расследование придется приостановить", – говорится в материале.

Как известно, 15 ноября 2022 года в приграничном польском селе Пшеводув во время ракетного обстрела территории Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В связи с инцидентом Германия приняла решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой.