Новый министр обороны Британии прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Киев посетил с официальным визитом новый министр обороны Британии Грант Шаппс, состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно из заявления Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Утром 28 сентября в Офисе президента опубликовали кадры со встречи Зеленского с Шаппсом, однако не уточнили, когда она состоялась.

ФОТО: ОПУ

Зеленский рассказал, что поблагодарил Британию за мощную поддержку Украины во время войны, особенно дальнобойные ракеты, которые увеличили возможности украинской армии.

"Собеседники также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода. Отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начало переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины", – отмечают в сообщении.

Напомним, Грант Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.

После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также на днях заявил о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных.