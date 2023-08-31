Уоллес объявил об отставке с должности министра обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что уходит со своего поста, его отставку уже принял премьер Риши Сунак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте правительства Великобритании.

"После долгих раздумий я принял решение попросить разрешения уйти в отставку. После стольких лет пришло время инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности", – написал Уоллес в письме премьеру.

Сунак заявил, что с полным пониманием относится к решению Уоллеса уйти после восьми лет министерской работы: "Вы покидаете пост с моей благодарностью и уважением".

Как информирует Sky News, Грант Шеппс, который сейчас занимает должность министра энергетической безопасности, считается главным претендентом на замену Уоллеса.

Среди других имен, которых называют претендентами на должность – младший министр финансов Джон Глен, младший министр безопасности Том Тугендхат, а также Лиам Фокс, который занимал ряд должностей в правительстве.

Отмечается, что назначение преемником Уоллеса кого-то из его коллег по правительству приведет к более широким изменениям в составе Кабинета министров Великобритании.

Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, который объявил о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли. В то же время сам Клеверли заявлял, что не хочет переходить в Минобороны.

Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уйти с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.

Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.