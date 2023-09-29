Почему инцидент с ракетой способен отравить отношения с Польшей

То, о чем долго говорили, ссылаясь на источники, теперь озвучили вполне официально. По данным польской стороны, ракета именно украинской ПВО 15 ноября прошлого года попала в зерносушилку вблизи польского села Пшеводув, в результате чего погибли два человека.

О том, возможно ли сползание в новый кризис из-за обнародования результатов расследования читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Хуже ракетной атаки: почему Украине стоит признать ответственность за удар по Польше.

Стоит отметить, что с самого начала, как только была озвучена версия о возможной причастности украинских военных, польские власти постоянно подчеркивали, что в таком случае речь идет о трагическом случае, ответственность за который все равно несет Россия – если бы не российские обстрелы, не было бы необходимости запускать эту ракету.

Так же опрос, проведенный в Польше через несколько недель после этого инцидента, показал, что абсолютное большинство поляков – 70,3% опрошенных – считают, что он не повлияет на польско-украинские отношения.

Несмотря на это, позиция Украины была абсолютно категоричной. Официальный Киев исключал любую возможность того, что эта ракета является украинской.

Итак, с одной стороны, в Польше, как и год назад, четко знают, что вину за этот трагический случай несет РФ, которая развязала войну.

"Однако последствия может иметь продолжение курса Киева на непризнание очевидного.

Если украинская власть имеет веские доказательства, что удар по Пшеводуву нанесла российская армия, то эти доказательства следует обнародовать.

А если нет – то стоит признать вину", – уверен Юрий Панченко.

Ведь хорошо известно, напоминает автор колонки, что ничто так не портит отношения, как ложь.

И те ошибки, которые совершила украинская власть в ноябре прошлого года, могут оказаться мелочью по сравнению с теми проблемами, которые возникнут, если мы будем цепляться за неправду.

Более подробно – в колонке Юрия Панченко Хуже ракетной атаки: почему Украине стоит признать ответственность за удар по Польше.