Чому інцидент із ракетою здатний отруїти відносини з Польщею

Те, про що довго говорили, посилаючись на джерела, тепер озвучили цілком офіційно. За даними польської сторони, ракета саме української ППО 15 листопада минулого року влучила у зерносушарку поблизу польського села Пшеводув, унаслідок чого загинули дві людини.

Про те, чи можливе сповзання у нову кризу через оприлюднення результатів розслідування читайте в колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Гірше за ракетну атаку: чому Україні варто визнати відповідальність за удар по Польщі.

Варто відзначити, що від самого початку, як тільки була озвучена версія про можливу причетність українських військових, польська влада постійно наголошувала, що в такому випадку йдеться про трагічний випадок, відповідальність за який все одно несе Росія – якби не російські обстріли, не було би потреби запускати цю ракету.

Так само опитування, проведене у Польщі за кілька тижнів після цього інциденту, показало, що абсолютна більшість поляків – 70,3% опитаних – вважають, що він не вплине на польсько-українські відносини.

Попри це, позиція України була абсолютно категоричною. Офіційний Київ виключав будь-яку можливість того, що ця ракета є українською.

Отже, з одного боку, у Польщі, як і рік тому, чітко знають, що провину за цей трагічний випадок несе РФ, яка розв’язала війну.

"Проте наслідки може мати продовження курсу Києва на невизнання очевидного.

Якщо українська влада має вагомі докази, що удару по Пшеводуву завдала російська армія, то ці докази варто оприлюднити.

А якщо ні – то варто визнати провину", – впевнений Юрій Панченко.

Адже добре відомо, нагадує автор колонки, що ніщо так не псує відносини, як брехня.

І ті помилки, які зробила українська влада у листопаді минулого року, можуть виявитися дрібницею у порівнянні з тими проблемами, які виникнуть, якщо ми будемо чіплятися за неправду.

Більш розлого – у колонці Юрія Панченка Гірше за ракетну атаку: чому Україні варто визнати відповідальність за удар по Польщі.