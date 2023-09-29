Как РФ пытается остановить разворот Армении на запад

Похоже, что в Москве всерьез беспокоятся из-за возможности выхода Армении из созданных РФ интеграционных образований, в первую очередь – из ОДКБ.

А потому активизировали усилия по смещению премьер-министра Никола Пашиняна. В армянской столице продолжаются массовые протесты.

О том, будет ли эта попытка удачной и насколько оправданы обвинения, что Армения готова к разрыву с РФ, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Ереван в поисках новых союзников: сможет ли Армения преодолеть зависимость от РФ.

28 сентября "президент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал приказ о роспуске всех ее учреждений и организаций с 1 января 2024 года.

Фактически Азербайджан добился своей второй цели, ради которой и была начата война 19 сентября. Напомним, что первая цель, разоружение сил самообороны карабахских армян, была достигнута еще 20 сентября.

После открытия дороги в Армению карабахские армяне массово покидают свои дома. Сейчас известно о прибытии в Армению 75 тысяч беженцев из Карабаха – это более половины жителей самопровозглашенной республики.

Завершение конфликта в Карабахе не означает стабилизации ситуации в регионе.

Остаются претензии Баку, связанные с требованием создания Зангезурского коридора – дороги, соединяющей Азербайджан с Нахичеванской автономией (а вместе с тем – и с Турцией). Принципиальное требование Азербайджана и Турции – эта дорога должна иметь экстерриториальный статус, то есть Армения не сможет контролировать транзит по ней.

Это категорически не устраивает Ереван, как и то, что в случае создания такого коридора Армения теряет контроль за границей с Ираном, что дополнительно усиливает ее блокаду.

В Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными во время войны 19 сентября, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

Означает ли это, что в новой для себя ситуации Ереван выйдет из состава созданных Россией организаций?

Скорее всего, формального разрыва отношений не будет, по крайней мере до подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Собеседник "ЕвроПравды" напоминает, что РФ имеет свой военный контингент в Армении, и с этим фактором приходится считаться.

Вместе с тем выглядит так, что де-факто участие Армении в ОДКБ (а возможно, и не только там) подошло к концу, и теперь Ереван будет избегать мероприятий и военных учений под эгидой этой организации.

И одновременно все мирные переговоры с Азербайджаном будут проходить при посредничестве ЕС и США. Это позволяет надеяться добиться гарантий безопасности для тех немногих армян, которые остались в Карабахе, гарантирует беспристрастный подход при демаркации границы, а также дает надежду блокировать ультиматумы по Зангезурскому коридору.

Сейчас Запад охотно демонстрирует готовность поддержать Армению.

На фоне заявлений Запада о готовности помочь появились сигналы о готовности Баку пойти на коррекцию своих требований: там заявляют, что не собираются предпринимать силовых действий для создания сухопутного коридора в Нахичевань.

Жесткая позиция Запада о недопущении новой эскалации существенно увеличивает шансы на скорое подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Соответственно, у Кремля остается немного времени, чтобы организовать переворот в Ереване и предотвратить геополитический разворот Армении.

В этой ситуации Россия возлагает надежды на беженцев из Карабаха.

Ведь население самопровозглашенной республики традиционно было более пророссийским, чем в "материковой" Армении. Именно поэтому сейчас усилия российской пропаганды направлены на то, чтобы сделать Пашиняна виновным в трагедии Карабаха.

Впрочем, не исключено, что в Кремле снова просчитались.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Ереван в поисках новых союзников: сможет ли Армения преодолеть зависимость от РФ.