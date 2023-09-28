До Вірменії виїхало вже більше третини населення Карабаху

На ранок 28 вересня кількість біженців з Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, перевищила 65 тисяч осіб.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", про це оголосили в уряді.

На 8 годину ранку кордон Вірменії перетнули 65 036 вірмен з Нагірного Карабаху, які не захотіли залишатися там після повернення регіону під контроль Азербайджану.

За даними перепису населення у регіоні 2015 року, там проживало близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени.

Люди прибувають через прикордонне містечко Корнідзор, де їх зустрічають волонтери та пропонують їжу і речі першої необхідності. Основним пунктом реєстрації стало місто Горіс.

З вівторка уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху.

Як відомо, у неділю-понеділок з регіону почали виїжджати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.

Також у Брюсселі розповіли про очікування від Азербайджану щодо Карабаху.