Как польская власть поляризует общество и идет против Запада ради победы на выборах

Чуть больше чем через месяц, уже 15 октября, в Польше пройдут крайне важные парламентские выборы.

Приближение выборов, успех в которых далеко не гарантирован, объясняет много противоречивых инициатив польских властей, в том числе назначение Сеймом кандидатов в комиссию по изучению российского влияния в 2007-2022 годах.

Скандальность этого шага объясняется тем, что оппозиция убеждена: эта комиссия станет инструментом против нежелательных политиков, ведь речь идет именно о тех годах, когда у власти была нынешняя оппозиционная партия "Гражданская платформа". Которая сейчас имеет существенные шансы вернуться к власти.

Идея польских властей встретила серьезное сопротивление со стороны Запада. А это означает, что официальная Варшава может снова иметь проблемы как внутри страны, так и за ее пределами, идет речь в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Закон с двойным дном: как польская власть использует войну для борьбы с оппозицией.

Еще в конце ноября прошлого года депутаты от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) подали законопроект о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах – органа, который должен определить, насколько большое влияние имели россияне на внутреннюю политику Польши.

Работа над этой инициативой сразу стала объектом критики. Вновь созданную институцию начали обвинять, в частности, в том, что она одновременно будет выполнять функции спецслужб, прокуратуры и суда, а ее решения не будут обжаловаться в судебном порядке, что, в свою очередь, может привести к устранению из политической жизни лиц, на которых они распространяются.

По словам представителей оппозиции, закон направлен против политических оппонентов партии власти, в первую очередь – против лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска (за что и получил название "lex Tusk"), тем более – его фамилия упоминалась как в пояснительной записке, так и во властных кругах.

А правоведы однозначно оценили комиссию как неконституционное образование, созданное сугубо с пропагандистской целью.

"Lex Tusk" мощно мобилизовал польскую оппозицию, которая 4 июня организовала едва ли не самую большую уличную демонстрацию с 1989 года. По данным организаторов, в варшавском "Марше Туска" приняли участие около полумиллиона человек.

Критика продолжила звучать и от Запада, в частности от Европейского Союза.

Уже в июне было экстренно инициировано производство из-за положений "lex Tusk", которые, как пояснила заместитель председателя ЕК Вера Юрова, "могут быть использованы для влияния на возможность избрания людей на государственные должности без надлежащей процедуры".

А в июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в своем письме польскому министру по делам ЕС Шимону Шинковскому вель Сенка подчеркнул, что президентские поправки к "lex Tusk" не устранили некоторые ключевые проблемы.

Более того, 26 июля Венецианская комиссия призвала Польшу полностью и как можно скорее отменить "lex Tusk".

Впрочем, польские власти продолжили работу над комиссией, что побудило Брюссель обнародовать предостережения Рейндерса.

Но даже это не заставило власть остановиться. Уже 30 августа Сейм Польши голосами "Права и справедливости" (оппозиция бойкотировала) утвердил состав комиссии.

Польские власти демонстративно проигнорировали замечания и оппозиции, и юристов, и Еврокомиссии.

Таким образом, Варшава снова может оказаться в непростой для себя ситуации.

Во-первых, это углубление поляризации внутри страны, которая с приближением выборов будет еще больше расти.

А во-вторых, это очередное ухудшение отношений с Западом, что является крайне угрожающей тенденцией, особенно на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

Однако похоже, что в польской партии власти готовы заплатить такую высокую цену, лишь бы обеспечить себе победу на выборах 15 октября.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Закон с двойным дном: как польская власть использует войну для борьбы с оппозицией.