Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ

Польський Сейм у середу ввечері голосами партії влади "Право і справедливість" затвердив склад комісії з розслідування російського впливу – всі дев’ять її членів є представниками влади, опозиція в голосуванні участі не брала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

До складу комісії увійшли радник президента Польщі професор Анджей Зібертович, голова Ради безпеки й оборони при канцелярії Дуди професор Пшемислав Журавський вель Граєвський, а також прихильний до ПіС історик, професор Славомір Ценкевич.

В останній момент один із кандидатів, юрист і колишній прокурор Марек Чешкевич, зняв кандидатуру з особистих причин. Замість нього до комісії увійшов Юзеф Бринкус – колишній член ультраправої партії Кукіс’15, який у 2016 році просив польську владу відрегувати на "поширення бандеризму в Україні".

Протягом двох тижнів комісія повинна розробити регламент і обрати голову.

Польська опозиція бойкотувала голосування за склад комісії з розслідування російського впливу, оскільки вважає її роботу недемократичною та спрямованою проти лідера "Громадянської платформи", експрем’єра Дональда Туска.

Депутати ультраправої "Конфедерації" на засіданні Сейму були присутні, але голосували проти.

Нагадаємо, новостворена комісія аналізуватиме офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом. Венеційська комісія також розкритикувала ініціативу, вказавши на можливість зловживання з боку влади.