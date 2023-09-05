СМИ: Армения впервые с начала войны отправила Украине помощь
Вторник, 5 сентября 2023, 17:13
Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на источники.
О какой помощи и в каком размере идет речь, пока неизвестно.
По словам собеседников вещателя, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.
В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в ее войне против Украины.
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