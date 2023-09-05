ЗМІ: Вірменія вперше з початку війни відправила Україні допомогу
Вівторок, 5 вересня 2023, 17:13
Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн" із посиланням на джерела.
Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, поки невідомо.
За словами співрозмовників мовника, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.
У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію.
Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не підтримує Росію у її війні проти України.
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