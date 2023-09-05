Украина угрожает ЕС иском в случае продления запрета агроэкспорта

Украина угрожает подать иск против Евросоюза и стран-членов ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО), если те не отменят запрет на экспорт ее сельскохозяйственной продукции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Politico заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

По его словам, системная угроза ее интересам заставляет Украину довести это дело до ВТО, хотя Киев не намерен немедленно принимать ответные меры, учитывая "дух дружбы и солидарности" между Украиной и ЕС.

"С полным уважением и благодарностью к Польше, в случае введения каких-либо запретов после (15 сентября. – Ред.) Украина подаст иск против Польши и ЕС в ВТО", – подчеркнул Качка.

Он также заявил, что нет никаких доказательств отклонения цен или значительного увеличения поставок зерна, которые бы оправдывали продление ограничений на экспорт.

"Мы получили значительную поддержку по обеспечению лучшего транзита товаров через территорию соседних стран-членов, включая Польшу и Венгрию. В течение последних двух месяцев мы значительно продвинулись в сотрудничестве с Румынией по транспортировке товаров из Украины", – сказал Качка.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что среди пяти стран ЕС нет единства относительно продления запрета агроимпорта из Украины.

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, 31 августа поддержал продление временного запрета на импорт украинской агропродукции в пять стран Евросоюза.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Действие запрета, который распространяется на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, заканчивается 15 сентября.

Сейчас Польша находится в разгаре избирательной кампании, назначенной на 15 октября, где правящая партия "Право и справедливость" пытается выиграть третий срок подряд.

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