Премьер Эстонии заявила о готовности отказаться от субсидий ЕС в случае вступления Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что ее страна готова потерять субсидии из Фонда сплочения Евросоюза в случае вступления в ЕС Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила Financial Times.

По ее словам, Эстония готова в долгосрочной перспективе потерять доступ к фондам сплочения, которые призваны помочь экономике менее состоятельных стран ЕС. В то же время, предположила она, это произойдет не сразу.

Согласно данным Financial Times, анализ ЕС показал, что с учетом нынешней бюджетной структуры Украина получит право почти на 186 млрд евро дотаций в течение семи лет, что превратит шесть стран, включая Эстонию, из нетто-получателей средств ЕС в нетто-плательщиков в бюджет.

Каллас призвала другие страны Евросоюза начать работу над бюджетными реформами, которые позволили бы ЕС принимать новых членов.

"Мы должны обсудить это, какие правила, как распределяются деньги и что мы получим взамен. Никто... не говорит, что нам не нужно ничего реформировать. Вопрос в том, сколько и что именно", – заявила Каллас.

До сих пор эта тема затрагивалась вскользь, добавила она, выразив надежду на то, что в этом вопросе будут услышаны все страны-члены, а не только крупные игроки.

Ранее сообщалось, что цифры в 186 млрд евро якобы прозвучали на переговорах стран-членов о возможном присоединении к ЕС еще девяти стран.

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