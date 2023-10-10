Bloomberg: Три государства НАТО планируют совместную миссию для разминирования Черного моря
Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание общих сил для очистки Черного моря от мин, попадающих в их воды в результате полномасштабной войны России против Украины.
Об этом стало известно агентству Bloomberg от лиц, знакомых с переговорами, сообщает "Европейская правда".
Три государства, все члены НАТО, все еще прорабатывают детали. Но, вероятно, что совместное подразделение они могут создать уже в следующем месяце, рассказали два должностных лица на условиях анонимности.
Хотя запланированная инициатива не является операцией НАТО, общие силы по разминированию станут первыми объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.
Новые силы должны быть полностью мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО, заявили два официальных лица.
По словам одного из должностных лиц, одна из целей миссии — показать, что три страны способны решить проблему самостоятельно.
Правительство Турции отказалось от комментариев агентству, а министерства обороны Румынии и Болгарии не сразу ответили на запросы о комментариях.
С начала войны союзники по НАТО усилили наблюдение и разведку в регионе, но не морскую деятельность.
После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают дрейфующие мины в их водах.
В сентябре стало известно, что Болгария вела переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией своей черноморской исключительной экономической зоны.