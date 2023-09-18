В Болгарии обезвредили мину, найденную среди обломков дрона на побережье Черного моря

Специализированная группа Военно-морских сил Болгарии в понедельник днем обезвредила боеприпас, обнаруженный в курортном городе Тюленово на берегу Черного моря среди обломков дрона неизвестного происхождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Болгарии.

Военнослужащие осмотрели место вероятного падения дрона, во время которого обнаружили, что к обломкам была прикреплена минометная мина калибра 82 мм. Поскольку она была повреждена из-за падения, ее решили не вывозить на полигон.

"Было принято решение уничтожить боеприпас минометной мины на месте, путем контролируемого подрыва в безопасной зоне в радиусе 150 метров", – говорится в заявлении болгарского Минобороны.

ФОТО: REUTERS

Контролируемый подрыв мины состоялся успешно, жителей Тюленова предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.

Напомним, 18 сентября стало известно, что в болгарском черноморском городе обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Минобороны отправило спецподразделение для обследования устройства и его обезвреживания.

На прошлой неделе в Румынии в приграничных районах в третий раз нашли обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы. После этого Минобороны расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Жители румынских сел над Дунаем теперь получают сигнал воздушной тревоги во время атак на украинские города.