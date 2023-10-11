Зеленский в штаб-квартире НАТО приравнял Путина и ХАМАС как террористов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в штаб-квартире НАТО на встрече формата "Рамштайн" в среду связал президента России Владимира Путина и ХАМАС как террористов, которые пытаются держать в заложниках свободные страны.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Террористы, такие как Путин или как ХАМАС, стремятся удерживать в заложниках свободные и демократические страны. И они хотят власти над теми, кто стремится к свободе. Террористы не изменятся. Они просто должны проиграть. А это значит, что мы должны победить", – сказал глава государства.

Он выразил уверенность в победе, но отметил, что нужно терпение.

"Это требует постоянной поддержки. Нам нужно сделать правильные шаги. Шаги, которые спасают жизни. На самом деле. Жизненно важные шаги. И укрепить защиту. Значительно. Противовоздушная оборона является обязательной. И я уверен, что вы меня услышали", – отметил украинский президент.

В своем выступлении Зеленский пространно призвал усилить ПВО Украины накануне зимы, подчеркивая, что это позволит приблизить окончание войны.

11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель.