Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель.

Об этом сообщает из бельгийской столицы корреспондент "Европейской правды".

11 октября в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.

Перед началом заседания президент Зеленский сделает подход к прессе с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Это не первый раз, когда Зеленский посещает Брюссель с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий его визит был в феврале этого года.

Накануне Зеленский посетил Румынию, где встретился с председателями обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом, а также премьер-министром страны Марчелом Чолаку.

После встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом он объявил, что Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах, а также обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны.