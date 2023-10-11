Каких проблем стоит ждать Украине от нового правительства Словакии

10 октября стало окончательно понятно, что в новое правительство Словакии войдут партии, которые строили свою кампанию и вообще политическую карьеру на дружбе с Россией и на критике Украины.

О том, чего ждать Украине в новой реальности – в статье президента Украинско-словацкого бизнес-агентства (Братислава) Дмитрия Конышева Станет ли Словакия еще одной Венгрией? Чего ждать от пророссийской коалиции у соседей.

Результаты выборов в Словакии были уникальны тем, что формат и состав новой коалиции определяли не лидеры гонки, а партия, занявшая третье место.

Ни один из лидеров не мог создать большинство без участия "Голоса" – а значит, эта партия получила золотую акцию и право выбрать будущее Словакии.

Учитывая то, что "Голос" громко и публично объявил о своих переговорах с прозападной "Прогрессивной Словакией", возникает вопрос: почему же Петер Пеллегрини и его партия решили свернуть переговоры с прозападными партиями?

Из всех возможных объяснений этого выбора наиболее релевантным является то, что Петер Пеллегрини оценил коалицию с Smer Роберта Фицо и националистами как более жизнеспособную и способную удержаться у власти следующие четыре года.

Итак, основой партией нового правительства Словакии станет "Smer – социальная демократия" Роберта Фицо.

Эта партия шла на выборы с откровенно антиукраинской риторикой.

Наименьшим партнером коалиции станет Словацкая национальная партия (СНП), известная своим благосклонным отношением к РФ.

Так действительно ли все складывается плохо для Украины, или ожидания преувеличены?

Есть как минимум пять причин, которые будут играть против превращения власти Словакии в пророссийскую – это внутриполитические и внутрипартийные факторы. О них читайте в полной версии статьи.

Но, возможно, большее значение для неизменности международного курса Словакии будет иметь влияние зарубежных партнеров.

Словацкая экономика находится под доминантным влиянием Германии, которая, очевидно, будет иметь мощные экономические рычаги влияния на новосформированное правительство Словакии в случае, если то решит играть не по правилам. То же самое касается Европейского Союза и, в несколько меньшей степени, НАТО – эти организации могут применить целую шкалу мер воздействия на Братиславу.

Но это все – не повод для радужных прогнозов. Угроз также есть немало.

Подытоживая, можно прогнозировать такую политику новой словацкой власти в отношении Украины.

Новое правительство Словакии будет поддерживать борьбу Украины с российской агрессией, но делать это будет гораздо менее активно, чем предшественники, и с целым рядом оговорок.

Новая словацкая власть, скорее всего, пересмотрит политику предоставления Украине военной помощи на государственном уровне, но не будет вмешиваться в деятельность частных словацких компаний, производящих военную технику и оружие для Украины или занимающихся ремонтом украинской техники.

Новая словацкая коалиция будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз, но уровень этой поддержки будет ощутимо меньше, чем у предыдущей власти.

Новая власть Словакии, вероятно, открыто не будет выступать против членства Украины в НАТО, но будет настаивать на наличии факторов, которые делают невозможным это вступление в обозримом будущем.

Новое словацкое правительство может начать уменьшение помощи беженцам из Украины.

Что делать Украине в этих условиях? Нет другого пути, кроме как разговаривать, дискутировать, убеждать.

Подробнее – в материале Дмитрия Конышева Станет ли Словакия еще одной Венгрией? Чего ждать от пророссийской коалиции у соседей.