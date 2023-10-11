Яких проблем варто чекати Україні від нового уряду Словаччини

10 жовтня стало остаточно зрозуміло, що до нового уряду Словаччини увійдуть партії, що будували свою кампанію та й загалом політичну кар’єру на дружбі з Росією та на критиці України.

Про те, чого чекати Україні у новій реальності – у статті президента Українсько-словацької бізнес-агенції (Братислава) Дмитра Конишева Чи стане Словаччина ще однією Угорщиною? Чого чекати від проросійської коаліції у сусідів.

Результати виборів у Словаччині були унікальні тим, що формат і склад нової коаліції визначали не лідери перегонів, а партія, що посіла третє місце.

Жоден із лідерів не міг створити більшості без участі "Голосу" – а отже, ця партія отримала золоту акцію і право обрати майбутнє Словаччини.

Враховуючи те, що "Голос" гучно та публічно оголосив про свої переговори із прозахідною "Прогресивною Словаччиною", виникає питання: чому ж Петер Пеллегріні та його партія вирішили згорнути переговори з прозахідними партіями?

З усіх можливих пояснень цього вибору найбільш релевантним є те, що Петер Пеллегріні оцінив коаліцію зі Smer Роберта Фіцо та націоналістами як більш життєздатну і спроможну втриматися при владі наступні чотири роки.

Отже, основою партією нового уряду Словаччини стане "Smer – соціальна демократія" Роберта Фіцо.

Ця партія йшла на вибори з відверто антиукраїнською риторикою.

Найменшим партнером коаліції стане Словацька національна партія (СНП), відома своїм прихильним ставленням до РФ.

То чи дійсно все складається погано для України, чи очікування перебільшені?

Є щонайменше п'ять причин, які гратимуть проти перетворення влади Словаччини у проросійську – це внутрішньополітичні і внутрішньопартійні чинники. Про них читайте у повній версії статті.

Та, можливо, більше значення для незмінності міжнародного курсу Словаччини матиме вплив закордонних партнерів.

Словацька економіка перебуває під домінантним впливом Німеччини, яка, вочевидь, матиме потужні економічні важелі впливу на новосформований уряд Словаччини у разі, якщо той вирішить грати не за правилами. Те ж саме стосується Європейського Союзу та, трохи меншою мірою, НАТО – ці організації можуть застосувати цілу шкалу заходів впливу на Братиславу.

Але це все – не привід для райдужних прогнозів. Загроз також є чимало.

Підсумовуючи, можна прогнозувати таку політику нової словацької влади щодо України.

Новий уряд Словаччини підтримуватиме боротьбу України з російською агресією, але робитиме це набагато менш активно, ніж попередники, та з цілою низкою застережень.

Нова словацька влада, швидше за все, перегляне політику надання Україні військової допомоги на державному рівні, але не втручатиметься у діяльність приватних словацьких компаній, що виробляють військову техніку та зброю для України або займаються ремонтом української техніки.

Нова словацька коаліція підтримуватиме вступ України в Євросоюз, але рівень цієї підтримки буде відчутно меншим, ніж у попередньої влади.

Нова влада Словаччини, ймовірно, відкрито не виступатиме проти членства України в НАТО, але наполягатиме на наявності чинників, які унеможливлюють цей вступ в осяжному майбутньому.

Новий словацький уряд може розпочати зменшення допомоги біженцям з України.

Що робити Україні за цих умов? Немає іншого шляху, окрім як розмовляти, дискутувати, переконувати.

Докладніше – у матеріалі Дмитра Конишева Чи стане Словаччина ще однією Угорщиною? Чого чекати від проросійської коаліції у сусідів.